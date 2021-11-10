Gaziantep'te suç örgütüne yönelik operasyonda 14 zanlı gözaltına alındı (Gaziantep Haberleri)

Gaziantep'te suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurduğu iddia edilen, aralarında elebaşı ve sözde 2 yöneticinin de bulunduğu 14 şüpheli yakalandı.

Haberler - Gaziantep Haberleri Anadolu Ajansı 10.11.2021 - 14:41

Gaziantep'te suç örgütüne yönelik operasyonda 14 zanlı gözaltına alındı

Haberleri - Anadolu Ajansı, İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurdukları, yönettikleri ve örgüte üye oldukları", "uyuşturucu/uyarıcı madde imal ve ticareti yaptıkları" öne sürülen zanlıları teknik ve fiziki takibe aldı.

Çalışmalar sonucu kent merkezinde 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, aralarında örgüt elebaşısı ve sözde 2 yöneticinin de bulunduğu 14 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerdeki aramalarda, 7 tabanca, 14 şarjör, 50 fişek, 2 tabanca sürgüsü, 2 tabanca gövdesi, 2 silah kabzası, 1 kelepçe, 2 pompalı tüfek, 11 kartuş, 6 kılıç, 13,45 gram eroin, 35 gram sentetik uyuşturucu, 1,30 gram kokain, 2,3 gram esrar ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 38 bin lira ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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