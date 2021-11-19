Gaziantep'te yolcu otobüsünde üzerinde uyuşturucu bulunan kişi gözaltına alındı

Haberler - Gaziantep Haberleri Anadolu Ajansı 19.11.2021 - 16:40
Gaziantep Haberleri - Anadolu Ajansı,
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat doğrultusunda çalışma başlattı.
Kentte şehirlerarası yolcu otobüsünü durduran ekipler, bir yolcunun üst aramasında, 2 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu buldu.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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