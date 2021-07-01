Gaziantep'ten Avrupa'daki 7 noktaya direkt uçak seferleri başladı

Gaziantep Haberleri - Anadolu Ajansı,

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentten Almanya'nın Duesseldorf ve Frankfurt şehirlerine yapılan direkt uçuşlara 27 Haziran itibarıyla Berlin, Hannover, Köln ve Stuttgart ile İsviçre'nin Zürih ve Basel kentleri ile Fransa'nın başkenti Paris de eklendi.



Paris'e direkt uçacak yolcular için Gaziantep Havalimanı'nda itfaiye ekiplerince su takı yapıldı, yolcular çiçeklerle uğurladı.



Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Fatma Şahin, buradaki konuşmasında, salgınla yeni bir dünyanın kurulduğunu belirterek, sürece en hazır şehir olduklarını ifade etti.



Yaptıkları tanıtımlarla milyonlarca kişinin bölgeye gelmesini amaçladıklarını vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:



"Bölgeye gelecek olanlar, bölgemizin kültürel ve tarihi alanlarını görme şansına erişecek. Sağlıklı lezzetin de aynı zamanda başkentiyiz. Avrupalı turist öncelikli hedeflerimizdendi. Bu açıdan direkt uçuşlar bizim için çok önemliydi. Avrupa'nın başkentlerine direkt uçuşlar başladı. Hedefimiz İngiltere ile direkt uçuşları da sağlamak. Akabinde Asya turisti için de aynı amacı neticeye kavuşturmak istiyoruz."



AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu da Gaziantep'in bölgenin gözbebeği olduğunu belirtti.



Gaziantep'in ulaşım ağlarını güçlendirmeye devam ettiklerini bildiren Kirazoğlu, "Gurbetçilerimizin ve ülke içindeki vatandaşlarımızın karşılıklı gidiş gelişleri artık daha yüksek oranda gerçekleşecektir. Bunun yanında turizm ve ticaret faaliyetleri de artış gösterecektir. Bu seferlerin Avrupa'nın başka noktalarına da ulaşması için çalışmalarımız sürüyor" ifadelerini kullandı.



MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan da herkesi Gaziantep'in arkeolojik değerlerini görmeye ve gastronomi değerlerini tatmaya davet etti.

