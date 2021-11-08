Güneydoğu'dan ekim ayında 199 milyon dolarlık halı ihracatı

Gaziantep Haberleri - Anadolu Ajansı, GAHİB'den yapılan açıklamaya göre, ekim ayında Türkiye genelinden yapılan 276 milyon 747 bin dolarlık halı ihracatının 199 milyon 146 bin dolarlık kısmı GAHİB tarafından gerçekleştirildi.



GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan, 2021 yılının 10 aylık sürecinde ise toplam 148 ülkeye 1 milyar 833 milyon 847 bin dolarlık halı ihracatına imza atıldığını ifade etti.



Türkiye genelinden yapılan halı ihracatının on iki ayda yüzde 70,3'lük kısmının GAHİB üyeleri tarafından gerçekleştirildiğine dikkati çeken Kaplan, şunları kaydetti:



"2021 yılının 10 aylık sürecini başarıyla geride bıraktık. Sektörümüz, Gaziantep için olduğu kadar ülkemiz için de büyük önem taşıyan ve ülke ekonomisine yüksek katma değer sağlayan bir sektör. Gaziantep'ten gerçekleştirilen toplam ihracatın yüzde 22,7'lik bölümü halı sektörümüz tarafından yapılmaktadır. Türkiye genelinden gerçekleştirilen toplam halı ihracatının ise yüzde 72'lik kısmı GAHİB tarafından yapılmaktadır. Elbette halı sektörümüz kent ve ülke ekonomisindeki yeri açısından büyük önem taşımaktadır. Emeği geçen üretici ve ihracatçılarımızı kutluyorum.



Yılın 10 aylık döneminde en fazla halı ihracatının 795 milyon 295 bin dolarla Amerika kıtası ülkelerine yapıldığını belirten Kaplan, "Ülke grupları bazında ikinci sırayı 327 milyon 189 bin dolarla Orta Doğu ülkeleri alırken üçüncü sırada ise 282 milyon 142 bin dolarla Avrupa Birliği ülkeleri yer aldı. Ülke bazlı ihracatta ise ilk sırayı 738 milyon 270 bin dolarla ABD, ikinci sırayı 109 milyon 514 bin dolarla Irak ve üçüncü sırayı 84 milyon 778 bin dolarla Birleşik Krallık aldı." ifadelerini kullandı.

