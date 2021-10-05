Giresun'da dereye devrilen otomobilde bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

Giresun Haberleri Anadolu Ajansı 05.10.2021 - 20:34
Giresun Haberleri - Anadolu Ajansı, Alınan bilgiye göre, ilçenin Kümbet yaylasında Hacı İsmail Tekneci idaresindeki 34 RSV 10 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak Hacı deresine devrildi.
Kazada araçta bulunan Mesure Tekneci hayatını kaybederken, yaralanan araç sürücüsü Dereli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
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