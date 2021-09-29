Giresun'da dereye devrilen otomobildeki çift hayatını kaybetti

Giresun Haberleri Anadolu Ajansı 29.09.2021 - 17:08
Giresun Haberleri - Anadolu Ajansı, Alınan bilgiye göre, Yağlıdere-Alucra kara yolu Akpınar köyü mevkisinde, İsmail Mertek'in (73) kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, dereye devrildi.
Kazada, sürücü İsmail Mertek ile eşi Aslı Mertek (75) olay yerinde hayatını kaybetti.
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