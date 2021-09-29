Giresun'da dereye devrilen otomobildeki çift hayatını kaybetti (Giresun Haberleri)

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi.

Giresun Haberleri Anadolu Ajansı 29.09.2021 - 17:08

Giresun'da dereye devrilen otomobildeki çift hayatını kaybetti

Giresun Haberleri - Anadolu Ajansı, Alınan bilgiye göre, Yağlıdere-Alucra kara yolu Akpınar köyü mevkisinde, İsmail Mertek'in (73) kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, dereye devrildi.

Kazada, sürücü İsmail Mertek ile eşi Aslı Mertek (75) olay yerinde hayatını kaybetti.

Yasal Bilgilendirme

Giresun Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Giresun Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.

SON DAKİKA GİRESUN HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...