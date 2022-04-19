Hakkari kırsalında bulunan patlayıcı düzeneği imha edildi (Hakkari Haberleri)

Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda kırsal araziye gizlenen patlayıcı düzeneği imha edildi.

Haberler - Hakkari Haberleri Anadolu Ajansı 19.04.2022 - 09:09

Hakkari kırsalında bulunan patlayıcı düzeneği imha edildi

Haberleri - Anadolu Ajansı, Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İl Emniyet Müdürlüğünün de desteğiyle bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesi amacıyla 654 personelin katıldığı "Abluka-2 Şehit Uzman Jandarma Çavuş Mehmet Bayar/Kavaklı-2 Operasyonu"nu düzenledi.

Operasyonda dün kent kırsalındaki arazide kaya dibine gizlenmiş uzaktan komutalı el yapımı patlayıcı düzeneği tespit edildi.

Patlayıcı ekiplerce imha edildi, bölgedeki operasyon sürüyor.

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