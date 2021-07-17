Hatay'da 7 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı (Hatay Haberleri)

Hatay'da 7 aracın karıştığı ve 3 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi. A

Hatay Haberleri 17.07.2021 - 15:33

Hatay'da 7 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Antakya-İskenderun kara yolunda sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 31 AFP 947 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen 6 araca çarptı. Kazada yaralanan 3 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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