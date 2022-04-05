Hatay'da otomobilinde 84 sikke ve taş tablo bulunan zanlıya gözaltı

Haberler - Hatay Haberleri Anadolu Ajansı 05.04.2022 - 11:32
Hatay Haberleri - Anadolu Ajansı,
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Saraycık Mahallesi'nde E.T'nin aracında tarihi eserler bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Otomobilde arama yapan ekipler, 84 sikke ve taş tablo ele geçirdi.
Şüpheli E.T. gözaltına alındı.
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