Karabük'te bisiklet yoluna düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

Haberler - Karabük Haberleri Anadolu Ajansı 30.12.2021 - 11:20
Karabük Haberleri - Anadolu Ajansı, Karabük'ten Safranbolu istikametine giden A.Ö. yönetimindeki 06 AD 562 plakalı otomobil, çevre yolunda henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı.
Yol kenarındaki bariyerleri aşan otomobil, yaklaşık 10 metreden bisiklet yoluna düştü.
Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Otomobilden çıkartılan sürücü, sağlık ekipleri tarafından Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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