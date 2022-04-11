Karabük'te istinat duvarı çöken ev tedbir amacıyla tahliye edildi

Haberler - Karabük Haberleri Anadolu Ajansı 11.04.2022 - 10:50
Karabük Haberleri - Anadolu Ajansı,
Kurtuluş Mahallesi Önder Sokak'ta yoğun yağışlar nedeniyle istinat duvarı çöktü.
Yaralanan kimsenin olmadığı olayda bir ev tedbir amacıyla tahliye edildi.
Sokağın giriş ve çıkışına güvenlik şeridi çekildi.
Karabük Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Karabük Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.