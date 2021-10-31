Karabük'te yoldan çıkan araç takla attı: 1 ölü (Karabük Haberleri)

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil yoldan çıkarak takla attı. Kazada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.

Haberler - Karabük Haberleri Anadolu Ajansı 31.10.2021 - 08:32

Karabük'te yoldan çıkan araç takla attı: 1 ölü

Haberleri - Anadolu Ajansı,

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Adil Düzgün (52) idaresindeki otomobil, Karabük-Kastamonu kara yolu Çıraklar köyü yakınlarında devrilerek bir evin bahçesine düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, sürücü Düzgün'ün kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan Mustafa Özen (34) ise ambulansla Araç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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