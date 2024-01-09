Kırklareli'nde kamyon kasasında 60 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul yolunun 3. kilometresinde oluşturulan kontrol noktasında kapalı kasa kamyonu durdurdu.
Kamyon kasasında Afganistan ve Pakistan uyruklu 60 düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Kırklareli Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Kırklareli Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.
- Etiketler :
- Haberler -
- Yerel Haber
- Türkiye
- Kırklareli