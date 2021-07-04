Rize'de otomobil uçuruma devrildi: 4 yaralı

Rize Haberleri 04.07.2021 - 17:28
Rize'nin Pazar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Murat Barut yönetimindeki 53 DD 021 plakalı otomobil, yaklaşık 5 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı.
Kazada sürücü Barut ile Musa, Sündüz ve Mert Sarıbaş yaralandı.
Ambulansla Pazar Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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