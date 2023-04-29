AK Parti İzmir Mitingi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nice sessiz devrimi hayata geçirdik

MUHALEFETE TEPKİ

Biz 21 yıldır ülkemizi Dadaloğlu'ndan aldığımız ilhamla yürüyerek bu günlere geldik. Vesayetin tehditlerinden korkmadık. Terör örgütünün saldırılarından ürkmedik. Bay bay Kemal gibi onların uzantılarıyla gidip görüşmeler yapmadık. Kandil'in parlamentodaki temsilcileriyle acaba bay bay Kemal ne görüştü. İzmir'e böyle birisi yakışıyor mu ya? Bu seçim, 14 Mayıs bay bay Kemal'i uğurlama seçimi olmalı. Bunu yapmaya hazır mıyız?



Muhteşem kalabalığı görünce size inanıyorum. İzmir kararını vermiş.

Menderes Havalimanı'nı İzmir'e kim yaptı? İzmir'e bu yakışırdı. Stadyumları yaptık mı? Daha iyisine layık diyorsun ya... Ne varsa yaptık, yapacağız. Diyor ki daha iyisine layık. Biz ne gerekiyorsa yaptık bay bay Kemal. Biz ne gerekiyorsa yaptık sen İzmir'i çöpten, çamurdan kurtaramadın. Bulduğu herkese Cumhurbaşkanı Yardımcılığı hediye etti, böyle devlet yönetilir mi? Bizzat kendilerinin 'kumar masası' dedikleri masa rulet masası çıktı. Ha bire dönüyor, nerede duracağı belli değil.

Geçtiğimiz 20 yılda ülkemizin hanesinde asırlara bedel kalkınmaları kazandırdık. Dün Hasan Tahsin'in yürütttüğü mücadele bugün Kızıl Elma ile Atak ile TGC ile devam ediyor. TCG Anadolu Alsancak Limanı'na geliyor. Gezmeyi ihmal etmeyin. Son haftayı buraya ayırdık. Dedik ki finali burada yapalım.

Her dönemde bir maskeyle ayağımıza dolanan eski Türkiye hayaleti bu defa de 9'lu masa olarak arz'ı endam etti. Bu ülkede köken ve mezhep siyaseti yüzünden yaşanan acıların tekrar etmemesi için nice sessiz devrimi hayata geçirdik.

Bu ülkeyi nereden nereye getirdiğimiz elini vicdanına koyan herkes kabul edecektir.

Ülkemizin deprem tehdidi altındaki şehirlerimizden olan İzmir'in kentsel dönüşümünü tamamlayacak olan da biziz, bunlardan bir şey olmaz.

İzmirli çiftçilerimize bugüne kadar yaklaşık 7,5 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik. Önümüzdeki dönemde Çeşme ve Karaburun'a da doğalgaz getiriyoruz.

Yatırımların yarım kalmaması, geleceğenizin tehlikeye girmemesi için 14 Mayıs'ta kararınızı iyi düşünmenizi istiyorum.