AK Parti Sözcüsü Çelik: Bugünler demokrasiye saygı günleridir

Türkiye, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tur oylaması için sandık başına gitti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sandıklarda oy sayımları devam ederken kameralar karşısında geçerek açıklama yaptı.

''SUYU BULANDIRMA FAALİYETİ 14 MAYIS GECESİ CHP GENEL MERKEZİ'NDE YAPILMIŞTIR''



Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:



''İki kere üst üste CHP Sözcüsü bir telaş içerisinde açıklama yaptı. Bu açıklamalarda parti içinde müşahitlerine verilmesi gereken dersin bir takım unsurlarını paylaştı. Hiç kimse balkon konuşması yapmasın suyu bulandırmasın diye ifade kullanıyor. CHP Sözcüsü'ne şunu söylemek lazım bütün bu süreçte suyu bulandıran 14 Mayıs gecesi iki belediye başkanından gelmiştir. Suyu bulandırma faaliyeti 14 Mayıs gecesi CHP Genel Merkezi'nde yapılmıştır.

''VATANDAŞLARIMIZ MÜSTERİH OLSUN''

Vatandaşlarımız müsterih olsun YSK'nın güvenilir mekanizmaları içerisinde oylarımızı kullandık. Sandıklar açılıyor. Milli irade tecelli etmeye başladı. Biz son oy sayılıp da karar ortaya çıkana kadar oyumuz şudur demeyen bunu saygıyla bekleyen siyasi geleneğe sahibiz. 14 Mayıs gecesi suyu bulandıranlar CHP Genel Merkezi'nde açıklama yapanlardır. Telaşa gerek yok CHP Genel Merkezi'nin tansiyon üretmesine gerek yok.

''BUGÜNLERDE SÖYLENEN SÖZLER İNSANLARIN ÖMÜR BOY ALINLARINDA TAŞIYACAĞI SÖZLERDİR''

Bugünler demokrasiye saygı günleridir. Bugünlerde söylenen bütün sözler insanların ömür boy alınlarında taşıyacağı sözlerdir. Suyu bulandırma faaliyeti CHP Genel Merkezi'nde yapılıyor.''

