Ankara 1. 2. ve 3. bölge neresi, hangi ilçeler yer alıyor? (Ankara 1. 2. ve 3. bölge ilçeleri)

14 Mayıs 2023 seçimlerine kısa bir zaman kala, seçim bölgeleri bir kez daha gündeme geldi. Ankara ve İstanbul'da 3, İzmir ve Bursa'da ise 2 seçim bölgesi bulunuyor. Peki, Ankara 1. 2. ve 3. bölge neresi, hangi ilçeler yer alıyor?
SEÇİM BÖLGESİ SAYISI NASIL BELİRLENİR?
Yapılan tespit sonunda çıkaracağı milletvekili sayısı (18)'e kadar olan iller bir seçim çevresi sayılır. Çıkaracağı milletvekili sayısı (19)'dan (35)'ekadar olan iller iki, (36) ve daha fazla olan iller üç seçim çevresine bölünür. Bu seçim çevreleri numara sırasına göre adlandırılır.
ANKARA SEÇİM BÖLGELERİ VE İLÇELER
ANKARA 1. BÖLGE
BALA
ÇANKAYA
ELMADAĞ
EVREN
GÖLBAŞI
HAYMANA
MAMAK
POLATLI
ŞEREFLİKOÇHİSAR
ANKARA 2. BÖLGE
AKYURT
ALTINDAĞ
ÇAMLIDERE
ÇUBUK
GÜDÜL
KAHRAMANKAZAN
KALECİK
KEÇİÖREN
KIZILCAHAMAM
PURSAKLAR
ANKARA 3. BÖLGE
AYAŞ
BEYPAZARI
ETİMESGUT
NALLIHAN
SİNCAN
YENİMAHALLE
2023 SEÇİM SONUÇLARI NTV'DE
14 Mayıs 2023 seçim sonuçları, secim.ntv.com.tr sayfasından anlık olarak takip edilebilecek. Açılan sandık oranı nedir? Ne kadar oy kullanıldı? Geçerli oy, toplam seçmen ve katılım oranına Seçim 2023 NTV sayfasından ulaşılabilecek.
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