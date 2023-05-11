Ankara 1. 2. ve 3. bölge neresi, hangi ilçeler yer alıyor? (Ankara 1. 2. ve 3. bölge ilçeleri)

Ankara'da 1. 2. ve 3. bölgenin neresi, hangi ilçeler olduğu, 14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi öncesinde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Seçim bölgesinde yer alan ilçelerin hangi bölgeyi kapsadığı merak ediliyor. Ankara'da sandık başına gidecek olan seçmenler, bulundukları ilçenin hangi seçim bölgesine girdiğini merak ediyor. Peki, Ankara 1. 2. ve 3. bölge neresi, hangi ilçeler yer alıyor?

Ankara 1. 2. ve 3. bölge neresi, hangi ilçeler yer alıyor? (Ankara 1. 2. ve 3. bölge ilçeleri)

14 Mayıs 2023 seçimlerine kısa bir zaman kala, seçim bölgeleri bir kez daha gündeme geldi. ve İstanbul'da 3, İzmir ve Bursa'da ise 2 seçim bölgesi bulunuyor. Peki, Ankara 1. 2. ve 3. bölge neresi, hangi ilçeler yer alıyor?

SEÇİM BÖLGESİ SAYISI NASIL BELİRLENİR?

Yapılan tespit sonunda çıkaracağı milletvekili sayısı (18)'e kadar olan iller bir seçim çevresi sayılır. Çıkaracağı milletvekili sayısı (19)'dan (35)'ekadar olan iller iki, (36) ve daha fazla olan iller üç seçim çevresine bölünür. Bu seçim çevreleri numara sırasına göre adlandırılır.

Ankara 1. 2. ve 3. bölge neresi, hangi ilçeler yer alıyor? (Ankara 1. 2. ve 3. bölge ilçeleri) - 1

ANKARA SEÇİM BÖLGELERİ VE İLÇELER

ANKARA 1. BÖLGE

BALA
ÇANKAYA
ELMADAĞ
EVREN
GÖLBAŞI
HAYMANA
MAMAK
POLATLI
ŞEREFLİKOÇHİSAR

ANKARA 2. BÖLGE

AKYURT
ALTINDAĞ
ÇAMLIDERE
ÇUBUK
GÜDÜL
KAHRAMANKAZAN
KALECİK
KEÇİÖREN
KIZILCAHAMAM
PURSAKLAR

ANKARA 3. BÖLGE

AYAŞ
BEYPAZARI
ETİMESGUT
NALLIHAN
SİNCAN
YENİMAHALLE

Ankara 1. 2. ve 3. bölge neresi, hangi ilçeler yer alıyor? (Ankara 1. 2. ve 3. bölge ilçeleri) - 2

SONUÇLARI NTV'DE

14 Mayıs 2023 seçim sonuçları, secim.ntv.com.tr sayfasından anlık olarak takip edilebilecek. Açılan sandık oranı nedir? Ne kadar oy kullanıldı? Geçerli oy, toplam seçmen ve katılım oranına 2023 NTV sayfasından ulaşılabilecek.

2023 SEÇİM SONUÇLARI SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

ANKARA SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

İZMİR SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

ADANA SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

2023 SEÇİM HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...