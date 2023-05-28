Aydın KÖŞK Seçim Sonuçları - 28 Mayıs 2023 Türkiye Cumhurbaşkanlığı Aydın KÖŞK Seçim Sonucu ve Oy Sonuçları

28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı Aydın KÖŞK seçim sonuçları son dakika açıklanıyor.. Aydın KÖŞK oy sonuçlarında son durum nedir? Aydın KÖŞK Cumhurbaşkanlığı seçim sonucunu kim kazandı? Açılan sandık oranı nedir? Ne kadar oy kullanıldı? Geçerli oy, toplam seçmen ve katılım oranı ne kadar? Aydın KÖŞK Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları dakika dakika, secim.ntv.com.tr sayfasından anlık olarak takip edilebilecek.

Öte yandan NTV sosyal medya hesaplarından Aydın KÖŞK YSK seçim sonuçları anlık ve dakika dakika paylaşılacak.

Aydın KÖŞK CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARINI ANLIK VE CANLI NASIL TAKİP EDERİM?

14 Mayıs 2023 1. Tur Cumhurbaşkanlığı seçim sonucunda nihai sonuca ulaşılmaması nedeniyle bir kez daha Türkiye’nin 13. Cumhurbaşkanı’nı belirlemek için sandık başına giden seçmenler, Cumhurbaşkanlığı seçiminde adayların (Recep Tayyip Erdoğan – Kemal Kılıçdaroğlu) oy oranında son durumu araştırıyor. 2. Tur 2023 Aydın KÖŞK seçim sonucu bu sayfadan canlı izle, hangi adayın önde olduğunu dakika dakika öğren!

Aydın KÖŞK Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları dakika dakika, canlı seçim haritası, 2023 seçimlerine ilişkin son dakika gelişmeleri ve iki adayın dakika dakika oy sonuçları secim.ntv.com.tr sayfasından anlık olarak takip edilebilecek. İşte cumhurbaşkanlığı seçimlerine dair en çok merak edilen soruların yanıtları ve canlı seçim sonuçları...

Aydın ilçe ilçe seçim sonuçları: