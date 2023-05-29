Bakan Soylu: Daha yeni başlıyoruz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Bu ay yıldızlı bayrakların sonuna kadar sallamanız hakkınızdır. Sonuna kadar Cenabı Elhamdülillah diye niyaz etmeniz hakkınızdır. Büyük bir mücadele verdiniz. Kıymetli Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'yi, etrafımızdaki coğrafyayı bizden ümidi olanları, gençlerimizi, afet bölgesinde gönül gönüle olduğumuz bütün afetzedeleri yaptığınız çalışmayla ortaya koyduğunuz gayretle, mücadeleyle ümit var ettiniz. Bu seçimi kim kazandı? Bu seçimi Türkiye kazandı. Bu seçimi, Balkan coğrafyası, Rumelili kardeşlerimiz kazandı. Bu seçimi kim kazandı? Bu seçimi Türk dünyası kazandı. Bu seçimi Orta Doğu kazandı, Orta Asya kazandı. Bu seçimi mağdurlar ve mazlumlar kazandı. Kabe-i Muazzama'nın etrafında, bu İslam'ın son kalan ordusuna dua edenler kazandı” açıklamasını yaptı.



“AYASOFYA’NIN MİNARESİ GİBİ BAŞINIZ DİK OLSUN”



Bakan Soylu, “Bütün Türkiye'ye teşekkür ediyoruz. Buradan söylemek istiyorum. Biz sadece Türkiye'ye Cumhurbaşkanı seçmedik. Biz dünyaya lider seçtik Elhamdülillah. Yarın yeni bir gün başlıyor. Yarın yeni bir umut başlıyor. Yarın yepyeni bir kardeşlik var. Yarın yeni bir huzur başlıyor. Yepyeni bir zenginlik başlıyor. Ve yarın herkes için, bütün insanlık için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan bütün dünyaya yeni sözler, yeni huzur ve yeni kardeşlik başlıyor. Önümüzdeki 5 yıl Tayyip Erdoğan'ın liderliğinin şahikası olacak. Yaklaşık 2 aya yakın beraber kampanya yaptık İstanbul'da. Bir şeyi gördüm. Sokaklarda 15 Temmuz'daki inancı gördüm. Bu ülkenin özgürlüğüne, tam bağımsızlığına, bütün değerlerine sahip olan o milletimizin ‘biz Tayyip Erdoğan'ı vermeyeceğiz’ diyen o anlayışını gördüm. Söylediğimiz sözü şimdi tekrar ediyorum burada. Öyle büyük bir iş başardınız ki öyle kuvvetli bir iş başardınız ki Ayasofya'nın minaresi kadar başınız dik olsun” şeklinde konuştu.



“DAHA YENİ BAŞLIYORUZ”



Bakan Soylu sözlerini şöyle sürdürdü:



“O kadar büyük iş başardınız ki bu başardığımız işi önümüzdeki 5 yılda bütün dünya çok daha iyi anlayacak. Öyle bir imza attı ki bu büyük millet önümüzdeki 5 yılda etrafımızdaki coğrafyayı huzura getirdiğimizi herkes daha iyi anlayacak. Daha yeni başlıyoruz."

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