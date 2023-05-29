Çankırı Seçim Sonuçları Açıklandı - 28 Mayıs 2023 Türkiye Cumhurbaşkanlığı Çankırı Seçim Sonucu ve Oy Sonuçları

28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı Çankırı seçim sonuçları son dakika açıklanıyor.. Çankırı oy sonuçlarında son durum nedir? Çankırı Cumhurbaşkanlığı seçim sonucunu kim kazandı? Açılan sandık oranı nedir? Ne kadar oy kullanıldı? Geçerli oy, toplam seçmen ve katılım oranı ne kadar? Çankırı Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları dakika dakika, secim.ntv.com.tr sayfasından anlık olarak takip edilebilecek.

Çankırı'da sandıkların yüzde 100'ü açıldı. Son durum şöyle:

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 76,76



Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 23,24



Çankırı Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları dakika dakika, secim.ntv.com.tr sayfasından anlık olarak takip edilebililir.

Çankırı İLÇE İLÇE CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARINI ANLIK VE CANLI NASIL TAKİP EDERİM?

14 Mayıs 2023 1. Tur Cumhurbaşkanlığı seçim sonucunda nihai sonuca ulaşılmaması nedeniyle bir kez daha Türkiye’nin 13. Cumhurbaşkanı’nı belirlemek için sandık başına giden seçmenler, Cumhurbaşkanlığı seçiminde adayların (Recep Tayyip Erdoğan – Kemal Kılıçdaroğlu) oy oranında son durumu araştırıyor. 2. Tur 2023 Çankırı seçim sonucu bu sayfadan canlı izle, hangi adayın önde olduğunu dakika dakika öğren!

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Çankırı ilçe ilçe seçim sonuçları: