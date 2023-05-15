Cumhurbaşkanı Erdoğan: 28 Mayıs seçiminden zaferle çıkacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin paylaşımda bulundu.
''MİLLETİMİZ ÖZGÜR İRADESİNE SAHİP ÇIKMIŞTIR''
Türkiye'nin en yüksek katılımlı seçimlerinden biri olan 14 Mayıs seçimlerinin, Türk milletinin basiret ve ferasetiyle demokrasiye yakışır bir şölen havası içinde gerçekleştiğini anlatan Erdoğan, "Milletimiz, Kandil'den, Pensilvanya'dan, sosyal medya mecralarından ve yabancı dergi kapakları üzerinden yapılan siyaset mühendisliklerine rağmen özgür iradesine sahip çıkmıştır. Sonuçtan bağımsız olarak 14 Mayıs seçimlerinin kazananı Türk demokrasisi ve 85 milyon ferdiyle Türk milleti olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.
Milletin 27 milyondan fazla oyla, yüzde 49,51 oy oranıyla kendisine bir kez daha büyük bir teveccüh gösterdiğini, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de çoğunluğu Cumhur İttifakı'na vererek şahsına ve ittifaka güvendiğini, inandığını, geleceğini burada gördüğünü teyit ettiğini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:
"14 Mayıs'ta sandığa giderek özgür iradelerini yansıtan tüm vatandaşlarıma, yurt dışıyla birlikte 56 milyon insanımızın her birine demokrasiye hayat veren katkıları ve saygıdeğer oyları için teşekkür ediyorum. Türkiye, dün gösterdiği olgunlukla, dünyanın en ileri demokratik kültürüne sahip ülkelerinden biri olduğunu göstermiştir.
Yüksek Seçim Kurulu tarafından yapılan açıklamalara göre en yakın rakibimizle aramızdaki 2 buçuk milyon oy farkına rağmen Cumhurbaşkanı seçimi, yarım puandan daha az bir farkla ikinci tura kalmıştır. Hayatı boyunca milletin iradesi dışında hiçbir güç tanımamış, milletin çizdiği istikametten ayrılmamış bir siyasetçi olarak, sandıkta tecelli eden bu iradeye saygı duyuyoruz.
''28 MAYIS SEÇİMİNDEN ZAFERLE ÇIKACAK, TARİHİ BİR BAŞARIYA İMZA ATACAĞIZ''
28 Mayıs'a kadar durmadan, dinlenmeden ve aşkla koşturarak aziz milletimize olan sorumluluğumuzu yerine getireceğiz. 14 Mayıs'ta elde ettiğimiz oy oranını daha da yükselterek 28 Mayıs seçiminden zaferle çıkacak, inşallah tarihi bir başarıya imza atacağız. 'Durmak yok, yola devam' diyerek Türkiye Yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda 28 Mayıs için bugünden itibaren çalışmaya başladık. Hangi siyasi partiye gönül verirse versin tüm vatandaşlarımın oyuna talip olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Rabb'im yar ve yardımcımız olsun."
İl il cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına aşağıdaki adreslerden ulaşabilirsiniz:
Adana Seçim Sonuçları
Adıyaman Seçim Sonuçları
Afyonkarahisar Seçim Sonuçları
Ağrı Seçim Sonuçları
Amasya Seçim Sonuçları
Ankara Seçim Sonuçları
Antalya Seçim Sonuçları
Artvin Seçim Sonuçları
Aydın Seçim Sonuçları
Balıkesir Seçim Sonuçları
Bilecik Seçim Sonuçları
Bingöll Seçim Sonuçları
Bitlis Seçim Sonuçları
Bolu Seçim Sonuçları
Burdur Seçim Sonuçları
Bursa Seçim Sonuçları
Çanakkale Seçim Sonuçları
Çankırı Seçim Sonuçları
Çorum Seçim Sonuçları
Denizli Seçim Sonuçları
Diyarbakır Seçim Sonuçları
Edirne Seçim Sonuçları
Elazığ Seçim Sonuçları
Erzincan Seçim Sonuçları
Erzurum Seçim Sonuçları
Eskişehir Seçim Sonuçları
Gaziantep Seçim Sonuçları
Giresun Seçim Sonuçları
Gümüşhane Seçim Sonuçları
Hakkari Seçim Sonuçları
Hatay Seçim Sonuçları
Isparta Seçim Sonuçları
Mersin Seçim Sonuçları
İstanbul Seçim Sonuçları
İzmir Seçim Sonuçları
Kars Seçim Sonuçları
Kastamonu Seçim Sonuçları
Kayseri Seçim Sonuçları
Kırklareli Seçim Sonuçları
Kırşehir Seçim Sonuçları
Kocaeli Seçim Sonuçları
Konya Seçim Sonuçları
Kütahya Seçim Sonuçları
Malatya Seçim Sonuçları
Manisa Seçim Sonuçları
Kahramanmaraş Seçim Sonuçları
Mardin Seçim Sonuçları
Muğla Seçim Sonuçları
Muş Seçim Sonuçları
Nevşehir Seçim Sonuçları
Niğde Seçim Sonuçları
Ordu Seçim Sonuçları
Rize Seçim Sonuçları
Sakarya Seçim Sonuçları
Samsun Seçim Sonuçları
Siirt Seçim Sonuçları
Sinop Seçim Sonuçları
Sivas Seçim Sonuçları
Tekirdağ Seçim Sonuçları
Tokat Seçim Sonuçları
Trabzon Seçim Sonuçları
Tunceli Seçim Sonuçları
Şanlıurfa Seçim Sonuçları
Uşak Seçim Sonuçları
Van Seçim Sonuçları
Yozgat Seçim Sonuçları
Zonguldak Seçim Sonuçları
Aksaray Seçim Sonuçları
Bayburt Seçim Sonuçları
Karaman Seçim Sonuçları
Kırıkkale Seçim Sonuçları
Batman Seçim Sonuçları
Şırnak Seçim Sonuçları
Bartın Seçim Sonuçları
Ardahan Seçim Sonuçları
Iğdır Seçim Sonuçları
Yalova Seçim Sonuçları
Karabük Seçim Sonuçları
Kilis Seçim Sonuçları
Osmaniye Seçim Sonuçları
Düzce Seçim Sonuçları