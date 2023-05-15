Cumhurbaşkanı Erdoğan: 28 Mayıs seçiminden zaferle çıkacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin paylaşımda bulundu.



''MİLLETİMİZ ÖZGÜR İRADESİNE SAHİP ÇIKMIŞTIR''

Türkiye'nin en yüksek katılımlı seçimlerinden biri olan 14 Mayıs seçimlerinin, Türk milletinin basiret ve ferasetiyle demokrasiye yakışır bir şölen havası içinde gerçekleştiğini anlatan Erdoğan, "Milletimiz, Kandil'den, Pensilvanya'dan, sosyal medya mecralarından ve yabancı dergi kapakları üzerinden yapılan siyaset mühendisliklerine rağmen özgür iradesine sahip çıkmıştır. Sonuçtan bağımsız olarak 14 Mayıs seçimlerinin kazananı Türk demokrasisi ve 85 milyon ferdiyle Türk milleti olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.



Milletin 27 milyondan fazla oyla, yüzde 49,51 oy oranıyla kendisine bir kez daha büyük bir teveccüh gösterdiğini, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de çoğunluğu Cumhur İttifakı'na vererek şahsına ve ittifaka güvendiğini, inandığını, geleceğini burada gördüğünü teyit ettiğini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:



"14 Mayıs'ta sandığa giderek özgür iradelerini yansıtan tüm vatandaşlarıma, yurt dışıyla birlikte 56 milyon insanımızın her birine demokrasiye hayat veren katkıları ve saygıdeğer oyları için teşekkür ediyorum. Türkiye, dün gösterdiği olgunlukla, dünyanın en ileri demokratik kültürüne sahip ülkelerinden biri olduğunu göstermiştir.



Yüksek Seçim Kurulu tarafından yapılan açıklamalara göre en yakın rakibimizle aramızdaki 2 buçuk milyon oy farkına rağmen Cumhurbaşkanı seçimi, yarım puandan daha az bir farkla ikinci tura kalmıştır. Hayatı boyunca milletin iradesi dışında hiçbir güç tanımamış, milletin çizdiği istikametten ayrılmamış bir siyasetçi olarak, sandıkta tecelli eden bu iradeye saygı duyuyoruz.

''28 MAYIS SEÇİMİNDEN ZAFERLE ÇIKACAK, TARİHİ BİR BAŞARIYA İMZA ATACAĞIZ''



28 Mayıs'a kadar durmadan, dinlenmeden ve aşkla koşturarak aziz milletimize olan sorumluluğumuzu yerine getireceğiz. 14 Mayıs'ta elde ettiğimiz oy oranını daha da yükselterek 28 Mayıs seçiminden zaferle çıkacak, inşallah tarihi bir başarıya imza atacağız. 'Durmak yok, yola devam' diyerek Türkiye Yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda 28 Mayıs için bugünden itibaren çalışmaya başladık. Hangi siyasi partiye gönül verirse versin tüm vatandaşlarımın oyuna talip olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Rabb'im yar ve yardımcımız olsun."

İl il cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına aşağıdaki adreslerden ulaşabilirsiniz:

Adana Seçim Sonuçları

Adıyaman Seçim Sonuçları

Afyonkarahisar Seçim Sonuçları

Ağrı Seçim Sonuçları

Amasya Seçim Sonuçları

Ankara Seçim Sonuçları

Antalya Seçim Sonuçları

Artvin Seçim Sonuçları

Aydın Seçim Sonuçları

Balıkesir Seçim Sonuçları

Bilecik Seçim Sonuçları

Bingöll Seçim Sonuçları

Bitlis Seçim Sonuçları

Bolu Seçim Sonuçları

Burdur Seçim Sonuçları

Bursa Seçim Sonuçları

Çanakkale Seçim Sonuçları

Çankırı Seçim Sonuçları

Çorum Seçim Sonuçları

Denizli Seçim Sonuçları

Diyarbakır Seçim Sonuçları

Edirne Seçim Sonuçları

Elazığ Seçim Sonuçları

Erzincan Seçim Sonuçları

Erzurum Seçim Sonuçları

Eskişehir Seçim Sonuçları

Gaziantep Seçim Sonuçları

Giresun Seçim Sonuçları

Gümüşhane Seçim Sonuçları

Hakkari Seçim Sonuçları

Hatay Seçim Sonuçları

Isparta Seçim Sonuçları

Mersin Seçim Sonuçları

İstanbul Seçim Sonuçları

İzmir Seçim Sonuçları

Kars Seçim Sonuçları

Kastamonu Seçim Sonuçları

Kayseri Seçim Sonuçları

Kırklareli Seçim Sonuçları

Kırşehir Seçim Sonuçları

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Konya Seçim Sonuçları

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Malatya Seçim Sonuçları

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Kahramanmaraş Seçim Sonuçları

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Muğla Seçim Sonuçları

Muş Seçim Sonuçları

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Ordu Seçim Sonuçları

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Van Seçim Sonuçları

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