Cumhurbaşkanlığı geçici seçim sonuçları 2023: Kesin olmayan sonuçlara göre adayların oy oranları

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için Türkiye genelinde oy verme işleminin son bulmasının ardından, YSK tarafından sayım işlemi de sona erdi. Sandık verilerinin işlenmesinin ardından kesin olmayan geçici sonuçlar açıklandı. İşte 2023 Cumhurbaşkanlığı geçici seçim sonuçları.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri için Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan yarışıyor. Adaylığını açıklayan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce seçime günler kala yarıştan çekildiğini duyurmuştu.

YSK verilerine göre sandıkların tamamı açıldı.

İşte Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde son durum:

Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,51

Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,88

Ata İttifakı adayı Sinan Oğan yüzde 5,17

Muharrem İnce yüzde 0,44

Kesin olmayan sonuçlara göre; seçilme yeterliliğini hiç bir adayın alamadığı görüldü ve seçim ikinci tura kaldı.