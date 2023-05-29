Denizli Seçim Sonuçları Açıklandı - 28 Mayıs 2023 Türkiye Cumhurbaşkanlığı Denizli Seçim Sonucu ve Oy Sonuçları

28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı Denizli seçim sonuçları son dakika açıklanıyor.. Denizli oy sonuçlarında son durum nedir? Denizli Cumhurbaşkanlığı seçim sonucunu kim kazandı? Açılan sandık oranı nedir? Ne kadar oy kullanıldı? Geçerli oy, toplam seçmen ve katılım oranı ne kadar? Denizli Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları dakika dakika, secim.ntv.com.tr sayfasından anlık olarak takip edilebilecek.

Denizli'de sandıkların yüzde 100'ü açıldı. Son durum şöyle:



Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 52,99



Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 47,01



Denizli Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları dakika dakika, secim.ntv.com.tr sayfasından anlık olarak takip edilebililir.

Denizli İLÇE İLÇE CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARINI ANLIK VE CANLI NASIL TAKİP EDERİM?

14 Mayıs 2023 1. Tur Cumhurbaşkanlığı seçim sonucunda nihai sonuca ulaşılmaması nedeniyle bir kez daha Türkiye’nin 13. Cumhurbaşkanı’nı belirlemek için sandık başına giden seçmenler, Cumhurbaşkanlığı seçiminde adayların (Recep Tayyip Erdoğan – Kemal Kılıçdaroğlu) oy oranında son durumu araştırıyor. 2. Tur 2023 Denizli seçim sonucu bu sayfadan canlı izle, hangi adayın önde olduğunu dakika dakika öğren!

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Denizli ilçe ilçe seçim sonuçları: