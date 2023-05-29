Diyarbakır Seçim Sonuçları Açıklandı - 28 Mayıs 2023 Türkiye Cumhurbaşkanlığı Diyarbakır Seçim Sonucu ve Oy Sonuçları

28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı Diyarbakır seçim sonuçları son dakika açıklanıyor.. Diyarbakır oy sonuçlarında son durum nedir? Diyarbakır Cumhurbaşkanlığı seçim sonucunu kim kazandı? Açılan sandık oranı nedir? Ne kadar oy kullanıldı? Geçerli oy, toplam seçmen ve katılım oranı ne kadar? Diyarbakır Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları dakika dakika, secim.ntv.com.tr sayfasından anlık olarak takip edilebilecek.

Diyarbakır'da sandıkların yüzde 100'ü açıldı. Son durum şöyle:



Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 71,61



Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 28,39



Diyarbakır Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları dakika dakika, secim.ntv.com.tr sayfasından anlık olarak takip edilebililir.

Diyarbakır İLÇE İLÇE CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARINI ANLIK VE CANLI NASIL TAKİP EDERİM?

14 Mayıs 2023 1. Tur Cumhurbaşkanlığı seçim sonucunda nihai sonuca ulaşılmaması nedeniyle bir kez daha Türkiye’nin 13. Cumhurbaşkanı’nı belirlemek için sandık başına giden seçmenler, Cumhurbaşkanlığı seçiminde adayların (Recep Tayyip Erdoğan – Kemal Kılıçdaroğlu) oy oranında son durumu araştırıyor. 2. Tur 2023 Diyarbakır seçim sonucu bu sayfadan canlı izle, hangi adayın önde olduğunu dakika dakika öğren!

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Diyarbakır ilçe ilçe seçim sonuçları: