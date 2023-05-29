Edirne Seçim Sonuçları Açıklandı - 28 Mayıs 2023 Türkiye Cumhurbaşkanlığı Edirne Seçim Sonucu ve Oy Sonuçları

28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı Edirne seçim sonuçları son dakika açıklanıyor.. Edirne oy sonuçlarında son durum nedir? Edirne Cumhurbaşkanlığı seçim sonucunu kim kazandı? Açılan sandık oranı nedir? Ne kadar oy kullanıldı? Geçerli oy, toplam seçmen ve katılım oranı ne kadar? Edirne Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları dakika dakika, secim.ntv.com.tr sayfasından anlık olarak takip edilebilecek.

Edirne'de sandıkların yüzde 99.90'ı açıldı. Son durum şöyle:



Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 66,91



Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 33,09



Edirne Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları dakika dakika, secim.ntv.com.tr sayfasından anlık olarak takip edilebililir.

Edirne İLÇE İLÇE CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARINI ANLIK VE CANLI NASIL TAKİP EDERİM?

14 Mayıs 2023 1. Tur Cumhurbaşkanlığı seçim sonucunda nihai sonuca ulaşılmaması nedeniyle bir kez daha Türkiye’nin 13. Cumhurbaşkanı’nı belirlemek için sandık başına giden seçmenler, Cumhurbaşkanlığı seçiminde adayların (Recep Tayyip Erdoğan – Kemal Kılıçdaroğlu) oy oranında son durumu araştırıyor. 2. Tur 2023 Edirne seçim sonucu bu sayfadan canlı izle, hangi adayın önde olduğunu dakika dakika öğren!

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Edirne ilçe ilçe seçim sonuçları: