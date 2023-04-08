Emek ve Özgürlük İttifakı'nda 5 partiden ortak liste

Emek ve Özgürlük İttifakı'nın temsilcileri, Ankara'da Mülkiyeliler Birliği'nde basın toplantısı düzenleyerek, seçime ilişkin politik mutabakat metnini açıkladı.



Yeşil Sol Parti Eş Sözcüsü İbrahim Akın, tarihi bir seçime gidilirken yürütülen çalışmaların son aşamasına gelindiğini belirterek, "Görüşmeler sonucunda ittifakımız içerisinde yer alan Emekçi Hareket Partisi (EHP), Emek Partisi (EMEP), Halkların Demokratik Partisi (HDP), Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF) ve Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP) seçimlere 81 ilde Yeşil ve Sol Parti çatısından ortak listelerle katılmaya karar vermiştir. İttifakımız içerisinde yer alan TİP ise seçimlere 49 il ve 52 seçim çevresinde kendi listeleriyle girecek, diğer tüm il ve seçim bölgelerinde Yeşil ve Sol Parti'yi destekleyecektir" dedi.



TİP Genel Başkanı Erkan Baş ise "Sesi bastırılmak istenen, yok sayılmak istenen, milyonların siyasi iradesini güçlendirmek için uzun perspektife sahip bir ittifak inşa etmiştik. Seçimlerden önce, seçimler sırasında ve en önemlisi de seçimlerden sonra; özgürlüğün, barışın, adaletin güçlenmesi, kalıcılaşması, tüm yurttaşların huzur içinde yaşaması için Emek ve Özgürlük İttifakı bir güvencedir" diye konuştu.



Toplantıda ayrıca, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, EMEP Genel Başkanı Ercüment Akdeniz ve EHP Genel Başkanı Hakan Öztürk yer aldı.

