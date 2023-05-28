Iğdır MERKEZ Seçim Sonuçları - 28 Mayıs 2023 Türkiye Cumhurbaşkanlığı Iğdır MERKEZ Seçim Sonucu ve Oy Sonuçları

28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı Iğdır MERKEZ seçim sonuçları son dakika açıklanıyor.. Iğdır MERKEZ oy sonuçlarında son durum nedir? Iğdır MERKEZ Cumhurbaşkanlığı seçim sonucunu kim kazandı? Açılan sandık oranı nedir? Ne kadar oy kullanıldı? Geçerli oy, toplam seçmen ve katılım oranı ne kadar? Iğdır MERKEZ Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları dakika dakika, secim.ntv.com.tr sayfasından anlık olarak takip edilebilecek.

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Iğdır MERKEZ CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARINI ANLIK VE CANLI NASIL TAKİP EDERİM?

14 Mayıs 2023 1. Tur Cumhurbaşkanlığı seçim sonucunda nihai sonuca ulaşılmaması nedeniyle bir kez daha Türkiye’nin 13. Cumhurbaşkanı’nı belirlemek için sandık başına giden seçmenler, Cumhurbaşkanlığı seçiminde adayların (Recep Tayyip Erdoğan – Kemal Kılıçdaroğlu) oy oranında son durumu araştırıyor. 2. Tur 2023 Iğdır MERKEZ seçim sonucu bu sayfadan canlı izle, hangi adayın önde olduğunu dakika dakika öğren!

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Iğdır ilçe ilçe seçim sonuçları: