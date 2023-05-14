İstanbul 1, 2, 3. bölgede kaç ilçe var, hangi ilçeler 1, 2, 3. bölgede yer alıyor? işte İstanbul seçim bölgeleri

Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyelerini belirlemek için sandık başına gitti. Türkiye genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu. Oy verme işlemleri, Türkiye genelinde saat 17.00'de sona erdi. Seçime İstanbul'da katılım sağlayan vatandaşlarınmerak ettiği konulardan biri de 1,2 ve 3. bölge içeleri oldu. Peki, İstanbul 1, 2, 3. bölgede kaç ilçe var, hangi ilçeler 1, 2, 3. bölgede yer alıyor? işte İstanbul seçim bölgeleri. İstanbul 1, 2, ve 3. bölge ilçelerini derledik.

İstanbul 1, 2, 3. bölgede kaç ilçe var, hangi ilçeler 1, 2, 3. bölgede yer alıyor? işte İstanbul seçim bölgeleri

Seçim bölgeleri, 13. Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi hakkında en çok yapılan araştırmalardan biri oldu. En kalabalık nüfusa sahip İstanbul'da da 3 seçim bölgesi bulunuyor. İşte İstanbul 1, 2, ve 3. bölge ilçeleri...

İSTANBUL SEÇİM BÖLGELERİ

İSTANBUL 1. BÖLGE

ADALAR
ATAŞEHİR
BEYKOZ
ÇEKMEKÖY
KADIKÖY
KARTAL
MALTEPE
PENDİK
SANCAKTEPE
SULTANBEYLİ
ŞİLE
TUZLA
ÜMRANİYE
ÜSKÜDAR

İSTANBUL 2. BÖLGE

BAYRAMPAŞA
BEŞİKTAŞ
BEYOĞLU
ESENLER
EYÜP
FATİH
GAZİOSMANPAŞA
KAĞITHANE
SARIYER
SULTANGAZİ
ŞİŞLİ
ZEYTİNBURNU

İSTANBUL 3. BÖLGE

ARNAVUTKÖY
AVCILAR
BAĞCILAR
BAHÇELİEVLER
BAKIRKÖY
BAŞAKŞEHİR
BEYLİKDÜZÜ
BÜYÜKÇEKMECE
ÇATALCA
ESENYURT
GÜNGÖREN
KÜÇÜKÇEKMECE
SİLİVRİ

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14 Mayıs 2023 seçim sonuçları, secim.ntv.com.tr sayfasından anlık olarak takip edilebilecek. Açılan sandık oranı nedir? Ne kadar oy kullanıldı? Geçerli oy, toplam seçmen ve katılım oranına NTV sayfasından ulaşılabilecek.

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