İstanbul 1, 2, ve 3. bölge hangi ilçeler? (İstanbul 1, 2, ve 3. bölge ilçelerini derledik)

İstanbul 1, 2, ve 3. bölge ilçeleri, oy verme işleminin tamamlanması ardından gündeme geldi. İstanbul'da sandık başına giden seçmenler, bulundukları ilçenin hangi seçim bölgesini kapsadığını merak ediyor. Peki, İstanbul 1, 2, ve 3. bölge neresi? İstanbul 1, 2, ve 3. bölge ilçelerini derledik.

İstanbul 1, 2, ve 3. bölge hangi ilçeler? (İstanbul 1, 2, ve 3. bölge ilçelerini derledik)

Seçim sonuçlarının açıklanmasına saatler kala seçim bölgeleri bir kez daha gündeme geldi. Ankara ve İstanbul'da 3, İzmir ve Bursa'da ise 2 seçim bölgesi bulunuyor.  Peki, İstanbul  İstanbul 1, 2, ve 3. bölge ilçeleri nereler?

SEÇİM BÖLGESİ SAYISI NASIL BELİRLENİR?

Yapılan tespit sonunda çıkaracağı milletvekili sayısı (18)'e kadar olan iller bir seçim çevresi sayılır. Çıkaracağı milletvekili sayısı (19)'dan (35)'ekadar olan iller iki, (36) ve daha fazla olan iller üç seçim çevresine bölünür. Bu seçim çevreleri numara sırasına göre adlandırılır.

İstanbul 1, 2, ve 3. bölge hangi ilçeler? (İstanbul 1, 2, ve 3. bölge ilçelerini derledik) - 1

İSTANBUL SEÇİM BÖLGELERİ

İSTANBUL 1. BÖLGE

ADALAR
ATAŞEHİR
BEYKOZ
ÇEKMEKÖY
KADIKÖY
KARTAL
MALTEPE
PENDİK
SANCAKTEPE
SULTANBEYLİ
ŞİLE
TUZLA
ÜMRANİYE
ÜSKÜDAR

İSTANBUL 2. BÖLGE

BAYRAMPAŞA
BEŞİKTAŞ
BEYOĞLU
ESENLER
EYÜP
FATİH
GAZİOSMANPAŞA
KAĞITHANE
SARIYER
SULTANGAZİ
ŞİŞLİ
ZEYTİNBURNU

İSTANBUL 3. BÖLGE

ARNAVUTKÖY
AVCILAR
BAĞCILAR
BAHÇELİEVLER
BAKIRKÖY
BAŞAKŞEHİR
BEYLİKDÜZÜ
BÜYÜKÇEKMECE
ÇATALCA
ESENYURT
GÜNGÖREN
KÜÇÜKÇEKMECE
SİLİVRİ


İstanbul 1, 2, ve 3. bölge hangi ilçeler? (İstanbul 1, 2, ve 3. bölge ilçelerini derledik) - 2

SONUÇLARI NTV'DE

14 Mayıs 2023 seçim sonuçları, secim.ntv.com.tr sayfasından anlık olarak takip edilebilecek. Açılan sandık oranı nedir? Ne kadar oy kullanıldı? Geçerli oy, toplam seçmen ve katılım oranına NTV sayfasından ulaşılabilecek.

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