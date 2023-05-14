İstanbul 1, 2, ve 3. bölge hangi ilçeler? (İstanbul 1, 2, ve 3. bölge ilçelerini derledik)

Seçim sonuçlarının açıklanmasına saatler kala seçim bölgeleri bir kez daha gündeme geldi. Ankara ve İstanbul'da 3, İzmir ve Bursa'da ise 2 seçim bölgesi bulunuyor. Peki, İstanbul İstanbul 1, 2, ve 3. bölge ilçeleri nereler?

SEÇİM BÖLGESİ SAYISI NASIL BELİRLENİR?

Yapılan tespit sonunda çıkaracağı milletvekili sayısı (18)'e kadar olan iller bir seçim çevresi sayılır. Çıkaracağı milletvekili sayısı (19)'dan (35)'ekadar olan iller iki, (36) ve daha fazla olan iller üç seçim çevresine bölünür. Bu seçim çevreleri numara sırasına göre adlandırılır.