İzmir 1 ve 2. bölge neresi, hangi ilçeler var? (İzmir 1. ve 2. bölge ilçe listesi)

14 Mayıs 2023 seçimlerine kısa bir zaman kala, seçim bölgeleri bir kez daha gündeme geldi. Ankara ve İstanbul'da 3, İzmir ve Bursa'da ise 2 seçim bölgesi bulunuyor. Peki, İzmir 1. ve 2. bölge neresi, hangi ilçeler yer alıyor?
SEÇİM BÖLGESİ SAYISI NASIL BELİRLENİR?
YSK tarafından yapılan açıklamaya göre, seçim bölge sayısı şu şekilde belirlenmiştir;
"Seçim çevreleri belirlenirken, seçim çevrelerinin mümkün olduğu ölçüde eşit veya birbirine yakın sayıda milletvekili çıkaracak şekilde oluşturulması, ilçelerin mülki bütünlüklerinin bozulmaması ve idari teşkilat yapısının değiştirilmemesi gözetilmiş, ayrıca aynı seçim çevresinde yer alan ilçelerin nüfus ve coğrafi yakınlıkları ile ulaşım imkânları da göz önünde bulundurulmuştur.
Öte yandan, birden fazla seçim çevresine bölünen illerin milletvekili sayısının seçim çevrelerine dağılımında da, nüfusları bakımından illerin milletvekili sayısını tespit etmeye ilişkin esaslara göre belirlenmesi ilkesi benimsenmiştir."
İZMİR SEÇİM BÖLGELERİ VE İLÇELER
İZMİR 1. BÖLGE
BALÇOVA
BUCA
ÇEŞME
GAZİEMİR
GÜZELBAHÇE
KARABAĞLAR
KARABURUN
KONAK
MENDERES
NARLIDERE
SEFERİHİSAR
SELÇUK
TORBALI
URLA
İZMİR 2. BÖLGE
ALİAĞA
BAYINDIR
BAYRAKLI
BERGAMA
BEYDAĞ
BORNOVA
ÇİĞLİ
DİKİLİ
FOÇA
KARŞIYAKA
KEMALPAŞA
KINIK
KİRAZ
MENEMEN
ÖDEMİŞ
TİRE
2023 SEÇİM SONUÇLARI NTV'DE
14 Mayıs 2023 seçim sonuçları, secim.ntv.com.tr sayfasından anlık olarak takip edilebilecek. Açılan sandık oranı nedir? Ne kadar oy kullanıldı? Geçerli oy, toplam seçmen ve katılım oranına Seçim 2023 NTV sayfasından ulaşılabilecek.
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