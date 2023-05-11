İzmir 1 ve 2. bölge neresi, hangi ilçeler var? (İzmir 1. ve 2. bölge ilçe listesi)

14 Mayıs 2023 seçimlerine kısa bir zaman kala, seçim bölgeleri bir kez daha gündeme geldi. Ankara ve İstanbul'da 3, İzmir ve Bursa'da ise 2 seçim bölgesi bulunuyor. Peki, İzmir 1. ve 2. bölge neresi, hangi ilçeler yer alıyor?



SEÇİM BÖLGESİ SAYISI NASIL BELİRLENİR?



YSK tarafından yapılan açıklamaya göre, seçim bölge sayısı şu şekilde belirlenmiştir;



"Seçim çevreleri belirlenirken, seçim çevrelerinin mümkün olduğu ölçüde eşit veya birbirine yakın sayıda milletvekili çıkaracak şekilde oluşturulması, ilçelerin mülki bütünlüklerinin bozulmaması ve idari teşkilat yapısının değiştirilmemesi gözetilmiş, ayrıca aynı seçim çevresinde yer alan ilçelerin nüfus ve coğrafi yakınlıkları ile ulaşım imkânları da göz önünde bulundurulmuştur.



Öte yandan, birden fazla seçim çevresine bölünen illerin milletvekili sayısının seçim çevrelerine dağılımında da, nüfusları bakımından illerin milletvekili sayısını tespit etmeye ilişkin esaslara göre belirlenmesi ilkesi benimsenmiştir."