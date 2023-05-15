İzmir Seçim Sonuçları - 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim Sonucu

14 MAYIS 2023 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ ADAYLARI KİMLER?

Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandığa gitmeye hazırlanıyor. Kesinleşen cumhurbaşkanı aday listesine göre, seçimde Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile Ata İttifakı'nın adayı Sinan Oğan cumhurbaşkanlığı için yarışacak.

SEÇİM 2. TURA KALIRSA NE ZAMAN YAPILACAK?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçim kararının imzalanmasının ardından, 2023 Milletvekili Genel Seçimi ve Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin 14 Mayıs'ta yapılacağını, cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kalırsa 28 Mayıs'ta yapılacağını belirtti.



24 SİYASİ PARTİ 151 BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ

Milletvekili Genel Seçimi'ne ise 24 siyasi parti ile Türkiye genelinde 151 bağımsız milletvekili adayı girecek.

İTTİFAKLAR HAKKINDA

Bazı siyasi partiler, "Cumhur", "Millet", "Ata", "Emek ve Özgürlük" ve "Sosyalist Güç Birliği" ittifakları adı altında 5 ayrı ittifakla seçime girme kararı aldı.Bu kapsamda, AK Parti, MHP, BBP ve Yeniden Refah Partisi, "Cumhur İttifakı" adıyla seçime katılıyor.

"Millet İttifakı"nı, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA Partisi) ile Demokrat Parti oluşturdu.

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti) ile Türkiye İşçi Partisi (TİP), "Emek ve Özgürlük İttifakı" adı altına seçime giriyor. Anayasa Mahkemesinde açılan kapatılması istemli davada süreç devam eden HDP de Yeşil Sol Parti listelerinden seçime katılıyor.

Zafer Partisi ve Adalet Partisi, "Ata" ittifakı adı altında, Türkiye Komünist Partisi, Türkiye Komünist Hareketi ve Sol Parti ise "Sosyalist Güç Birliği İttifakı" adı altında seçime giriyor.

SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

14 Mayıs 2023 seçim sonuçları oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından sayılmaya başladı.



YSK’nın seçim sonuçları için sayım işleminin tamamlamasının ardından seçim sonuçları açıklanacak. Sonuçlar NTV’den de son durum olarak sorgulanabilecek.