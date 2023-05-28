Kastamonu ŞENPAZAR Seçim Sonuçları - 28 Mayıs 2023 Türkiye Cumhurbaşkanlığı Kastamonu ŞENPAZAR Seçim Sonucu ve Oy Sonuçları

28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı Kastamonu ŞENPAZAR seçim sonuçları son dakika açıklanıyor.. Kastamonu ŞENPAZAR oy sonuçlarında son durum nedir? Kastamonu ŞENPAZAR Cumhurbaşkanlığı seçim sonucunu kim kazandı? Açılan sandık oranı nedir? Ne kadar oy kullanıldı? Geçerli oy, toplam seçmen ve katılım oranı ne kadar? Kastamonu ŞENPAZAR Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları dakika dakika, secim.ntv.com.tr sayfasından anlık olarak takip edilebilecek.

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Kastamonu ŞENPAZAR CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARINI ANLIK VE CANLI NASIL TAKİP EDERİM?

14 Mayıs 2023 1. Tur Cumhurbaşkanlığı seçim sonucunda nihai sonuca ulaşılmaması nedeniyle bir kez daha Türkiye’nin 13. Cumhurbaşkanı’nı belirlemek için sandık başına giden seçmenler, Cumhurbaşkanlığı seçiminde adayların (Recep Tayyip Erdoğan – Kemal Kılıçdaroğlu) oy oranında son durumu araştırıyor. 2. Tur 2023 Kastamonu ŞENPAZAR seçim sonucu bu sayfadan canlı izle, hangi adayın önde olduğunu dakika dakika öğren!

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Kastamonu ilçe ilçe seçim sonuçları: