Kılıçdaroğlu: Sakın ola ki bir ümitsizliğe kapılmayın

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne ilişkin ümitsizliğe kapılınmaması gerektiğini ifade etti. Kılıçdaroğlu, "Ayağa kalkıp hep birlikte bu seçimi alacağız. Her şeyin sonunda, sadece milletimizin dediği olacak." dedi.

Kılıçdaroğlu: Sakın ola ki bir ümitsizliğe kapılmayın
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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yeni açıklamalada bulundu.

Dünden bunu yana aralıksız çalıştıklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Sakın ola ki bir ümitsizliğe kapılmayın. Ben dik duracağım." dedi.

Öte yandan "Olan bitene dair net tespitlerimi size anlatacağım. Sonrasında da ayağa kalkıp hep birlikte bu seçimi alacağız." diye konuşan CHP lideri, "Her şeyin sonunda, sadece milletimizin dediği olacak.

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