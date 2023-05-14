Mansur Yavaş, CHP'nin elindeki sonuçları açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.



İmamoğlu, sağlıklı bri bağlantı içerisinde olduklarını ifade etti. "Şu anda seyri önde takip ediyoruz." diyen İmamoğlu, "Kazanma üzerine bir takım senaryolar kimse geliştirmesin. Süreci takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"SÜREKLİ BİR ÇIKIŞ TRENDİ YAKALIYORUZ"

İmamoğlu'nun açıklamalarının satırbaşları şöyle:

Biz, şu anda seyri önde takip ediyoruz. Önde olduğumuz sandıklara yoğun bir itiraz metodu geliştirilmiş. Bu anlamda biz yine ister istemez 31 Mart seçimine dönüp bakıyoruz. Kazanma üzerine bir takım senaryolar kimse geliştirmesin. Süreci takip ediyoruz. Hareketliliği takip ediyoruz. Sadece bunu net olarak söyleyebilirim. Biz sürekli bir çıkış trendini yakılıyoruz. Rakibimizin de süreçli iniş trendini görüyoruz. Sonuçlar sonuçlanmadan vatandaşlarımız sandıkları terketmemelerini istiyoruz.

"91 MİLYON 913 SANDIĞIN SONUCU GELDİ"

Yavaş'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

91 milyon 913 sandığın sonucu geldi. Sayın genel başkanımız yüzde 47,2 ve 11 milyon 428 bin 512 oy ile Erdoğan yüzde 46,80 ve 11 milyon 278 bin 773 oy aldı şu ana kadar. Bunların içinde Ankara, İstanbul ve İzmir'in henüz büyük ölçüde sandıkları bize gelmedi. 3'ünde de öndeyiz. İzmir'de yıllardır zaten öndeyiz. İstanbul 50'nin üzerinde. Büyük kentlerden gelen oylarla da inşallah süreci zamanında tamamlayacağımızı umuyoruz.

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