Millet İttifakı partilerinden 39 aday, CHP listesinden Meclis'e girdi

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne CHP listesinden giren Millet İttifakı partilerinden İYİ Parti, DEVA Partisi, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti (DP) ve Türkiye Değişim Partisi'nden 39 isim milletvekili seçildi.



Bazı illerde ortak milletvekili adayı listesi üzerinde çalışan İYİ Parti ve CHP, Millet İttifakı'nın milletvekili sayısını artırmak için, milletvekili çıkarma olasılığı düşük olan illerde seçime fermuar modeliyle girdi.

Listede her iki parti adayının birbirini izlediği fermuar yöntemi, ağırlıklı olarak milletvekili sayısı 5 ve altında olan Aksaray, Gümüşhane ve Çorum gibi küçük illerde uygulandı.



İYİ Parti'den 17 isim, 11 ilde CHP listesinden seçime girdi. Bu isimlerden sadece İstanbul 1. Bölge 6. sıradan aday gösterilen Ahmet Ersagun Yücel milletvekili seçildi.



Gelecek Partisi'nden 19 isim, 14 ilde CHP listesinden seçime girdi. Bunlardan 10 aday Meclis'e girdi.

Ankara'dan Mustafa Nedim Yamalı, Antalya'dan Serap Yazıcı Özbudun, Bursa'dan Cemalettin Kani Torun, Denizli'den Sema Silkin Ün, İstanbul'dan Selim Temurci, İsa Mesih Şahin, Doğan Demir, İzmir'den Mustafa Bilici, Konya'dan Hasan Ekici, Muğla'dan Selçuk Özdağ milletvekili seçildi.



CHP listesinden seçime giren Türkiye Değişim Partisi (TDH) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Erzincan'dan milletvekili oldu.



SADULLAH ERGİN MECLİS'TE



Genel Başkanlığını Ali Babacan'ın yaptığı Demokrasi ve Atılım Partisi'nden (DEVA) 24 aday CHP listesinden seçime girdi ve 14'ü seçildi.



CHP listesinden girmesi eleştirilen eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in Ankara'dan seçildiği DEVA partili milletvekilleri şöyle; Adana'dan Sadullah Kısacık, Ankara'dan İdris Şahin, Balıkesir'den Burak Dalgın, Gaziantep'ten Ertuğrul Kaya, İstanbul'dan Medeni Yılmaz, Mustafa Yeneroğlu, Evrim Rızvanoğlu, Elif Esen, Hasan Karal, İzmir'den Seda Kaya Ösen, Manisa'dan Selma Aliye Kavaf, Mersin'den Mehmet Emin Ekmen, Tekirdağ'dan Cem Avşar.



Saadet Partisi'nden 24 ismin aday gösterildiği CHP listelerinden Meclis'e giren 10 aday ve seçim bölgeleri şöyle; Ankara'dan Mesut Doğan, Antalya'dan Şerafettin Kılıç, Bursa'dan Mehmet Atmaca, Hatay'dan Necmettin Çalışkan, İstanbul'dan Birol Aydın, Mustafa Kaya, Bülent Kaya, Kayseri'den Mahmut Arıkan, Kocaeli'den Hasan Bitmez, Samsun'dan Mehmet Karaman.



Demokrat Parti'den (DP) 3 isim CHP listesinden milletvekili seçildi. 27. Dönem Ordu Milletvekili Olan Cemal Enginyurt, CHP listelerinden girdiği bu seçimde İstanbul, Haydar Altıntaş ve Mehmet Salih Uzun İzmir milletvekili oldu.



CHP listelerinden seçime giren 6 partinin 88 adayından, 39'u Meclis'e girmiş oldu.



CHP, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde, kesin olmayan sandık sonuçlarına göre toplam 169 sandalye kazandı.

İl il cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına aşağıdaki adreslerden ulaşabilirsiniz:

Adana Seçim Sonuçları

Adıyaman Seçim Sonuçları

Afyonkarahisar Seçim Sonuçları

Ağrı Seçim Sonuçları

Amasya Seçim Sonuçları

Ankara Seçim Sonuçları

Antalya Seçim Sonuçları

Artvin Seçim Sonuçları

Aydın Seçim Sonuçları

Balıkesir Seçim Sonuçları

Bilecik Seçim Sonuçları

Bingöll Seçim Sonuçları

Bitlis Seçim Sonuçları

Bolu Seçim Sonuçları

Burdur Seçim Sonuçları

Bursa Seçim Sonuçları

Çanakkale Seçim Sonuçları

Çankırı Seçim Sonuçları

Çorum Seçim Sonuçları

Denizli Seçim Sonuçları

Diyarbakır Seçim Sonuçları

Edirne Seçim Sonuçları

Elazığ Seçim Sonuçları

Erzincan Seçim Sonuçları

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