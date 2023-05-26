Oy verme işlemi saat kaçta başlıyor, bitiyor? (28 Mayıs 2023 oy kullanma saatleri)

Oy kullanmak için seçimin 2. turunda bir kez daha sandık başına gitmeye hazırlanan seçmenler, YSK tarafından seçimler için belirlenen oy verme saatlerini sorgulamaya başladı. Tüm yurtta gerçekleşecek olan oy verme işlemleri için saat bilgisi belli oldu. Peki, oy verme işlemi saat kaçta başlıyor, bitiyor?
OY VERME İŞLEMİ SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE BİTİYOR?
2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. turu için oy kullanma saatleri, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından açıklandı.
Buna göre; 28 Mayıs'ta tüm yurtta oy verme saatleri sabah saat 08.00 akşam 17.00 olarak uygulanacak.
Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek.
OYLAR HANGİ HALLERDE GEÇERSİZ OLACAK?
Seçmenler, birleşik oy pusulalarında tercih ettiği cumhurbaşkanı adayı için ayrılan bölümden dışarı taşırmadan "TERCİH" veya "EVET" mührünü basarak oyunu kullanacak.
Oy pusulasının bütünlüğünün bozulacak şekilde yırtılması veya koparılması, pusula üzerine mühür dışında veya mühür yerine herhangi bir özel işaretin, isim, imza kaşesi veya parmak izinin basılması da kullanılan oy geçersiz kılacak.
Ayrıca, oy pusulasının belirgin bir şekilde karalanması, çizilmesi veya işaretlenmesi, zarftan işaret amacı taşıyan herhangi bir madde çıkması hallerinde de oylar geçersiz sayılacak.
SEÇİM SONUÇLARI NTV.COM.TR'DE ANLIK TAKİP EDİLEBİLECEK
28 Mayıs 2023 seçim sonuçları, secim.ntv.com.tr sayfasından anlık olarak takip edilebilecek. Açılan sandık oranı nedir? Ne kadar oy kullanıldı? Geçerli oy, toplam seçmen ve katılım oranına Seçim 2023 NTV sayfasından ulaşılabilecek.
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