Oy verme işlemi saat kaçta başlıyor, bitiyor? (28 Mayıs 2023 oy kullanma saatleri)

Oy verme saatleri, 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı Seçimleri 2. turu öncesinde, oy kullanmaya gidecek vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 28 Mayıs'ta seçmen kaydına göre bir kez daha sandıklara gidip oy kullanacak olan vatandaşlar, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen oy kullanma saatlerini araştırıyor. Peki, oy verme işlemi saat kaçta başlıyor, bitiyor?

Oy verme işlemi saat kaçta başlıyor, bitiyor? (28 Mayıs 2023 oy kullanma saatleri)

Oy kullanmak için seçimin 2. turunda bir kez daha sandık başına gitmeye hazırlanan seçmenler, YSK tarafından seçimler için belirlenen oy verme saatlerini sorgulamaya başladı. Tüm yurtta gerçekleşecek olan oy verme işlemleri için saat bilgisi belli oldu. Peki, oy verme işlemi saat kaçta başlıyor, bitiyor?

OY VERME İŞLEMİ KAÇTA BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. turu için oy kullanma saatleri, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından açıklandı.

Buna göre; 28 Mayıs'ta tüm yurtta oy verme saatleri sabah saat 08.00 akşam 17.00 olarak uygulanacak.

Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek.

Oy verme işlemi saat kaçta başlıyor, bitiyor? (28 Mayıs 2023 oy kullanma saatleri) - 1

OYLAR HANGİ HALLERDE GEÇERSİZ OLACAK?

Seçmenler, birleşik oy pusulalarında tercih ettiği cumhurbaşkanı adayı için ayrılan bölümden dışarı taşırmadan "TERCİH" veya "EVET" mührünü basarak oyunu kullanacak.

Oy pusulasının bütünlüğünün bozulacak şekilde yırtılması veya koparılması, pusula üzerine mühür dışında veya mühür yerine herhangi bir özel işaretin, isim, imza kaşesi veya parmak izinin basılması da kullanılan oy geçersiz kılacak.

Ayrıca, oy pusulasının belirgin bir şekilde karalanması, çizilmesi veya işaretlenmesi, zarftan işaret amacı taşıyan herhangi bir madde çıkması hallerinde de oylar geçersiz sayılacak.

Oy verme işlemi saat kaçta başlıyor, bitiyor? (28 Mayıs 2023 oy kullanma saatleri) - 2

SEÇİM SONUÇLARI NTV.COM.TR'DE ANLIK TAKİP EDİLEBİLECEK

28 Mayıs 2023 seçim sonuçları, secim.ntv.com.tr sayfasından anlık olarak takip edilebilecek. Açılan sandık oranı nedir? Ne kadar oy kullanıldı? Geçerli oy, toplam seçmen ve katılım oranına NTV sayfasından ulaşılabilecek.

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