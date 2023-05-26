Oy verme işlemi saat kaçta başlıyor, bitiyor? (28 Mayıs 2023 oy kullanma saatleri)

Oy kullanmak için seçimin 2. turunda bir kez daha sandık başına gitmeye hazırlanan seçmenler, YSK tarafından seçimler için belirlenen oy verme saatlerini sorgulamaya başladı. Tüm yurtta gerçekleşecek olan oy verme işlemleri için saat bilgisi belli oldu. Peki, oy verme işlemi saat kaçta başlıyor, bitiyor?



OY VERME İŞLEMİ SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE BİTİYOR?



2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. turu için oy kullanma saatleri, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından açıklandı.



Buna göre; 28 Mayıs'ta tüm yurtta oy verme saatleri sabah saat 08.00 akşam 17.00 olarak uygulanacak.



Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek.