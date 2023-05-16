Seçimde ikinci tur oy pusulası nasıl olacak? YSK açıkladı

2023 seçimlerinin sona ermesi ve geçici seçim sonuçlarına göre, seçimlerin 2. tura kalmasıyla birlikte, yeni oy pusulasının nasıl olacağı merak ediliyor. 28 Mayıs tarihinde yapılacak seçimin 2. turu için Yüksek Seçim Kurulu (YSK) oy pusulasını tanıttı. Peki, seçimde ikinci tur oy pusulası nasıl olacak?

Seçimde ikinci tur oy pusulası nasıl olacak? YSK açıkladı

14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. tura kalmasıyla birlikte, yeni oy pusulalarının nasıl olacağı, seçmenler tarafından sorgulanmaya başladı. Peki, seçimde ikinci tur oy pusulası nasıl olacak?

İKİNCİ TURDAKİ OY PUSULASI NASIL OLACAK?

Yüksek Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, dün yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nde, hiçbir adayın seçilme yeterliliğini kazanamadığını, daha önceden ilan edilen Seçim Takvimi'ne göre, 28 Mayıs 2023 Pazar günü ikinci tur seçimlerinin yapılmasına karar verildiğini bildirdi.

YSK tarafından yapılan açıklama sonrasında, seçimin ikinci turunda kullanılacak oy pusulası da belli oldu.

Seçimde ikinci tur oy pusulası nasıl olacak? YSK açıkladı - 1

YSK BAŞKANI YENER AÇIKLADI

YSK Başkanı Ahmet Yener, oy pusulalarında sıralamanın değişmeyeceğini belirterek şunları söyledi;

“Sıralamalarındaki adayın bir önceki adayın yarışa devam etmemesi halinde onun yerini alması şeklinde daha önce aldığımız bir kararımız bulunmaktadır. Recep Tayyip Erdoğan birinci sırada, Kemal Kılıçdaroğlu da ikinci sırada yer alacaktır” açıklamasında bulundu.

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