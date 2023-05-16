Seçimde ikinci tur oy pusulası nasıl olacak? YSK açıkladı

14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. tura kalmasıyla birlikte, yeni oy pusulalarının nasıl olacağı, seçmenler tarafından sorgulanmaya başladı. Peki, seçimde ikinci tur oy pusulası nasıl olacak?



İKİNCİ TURDAKİ OY PUSULASI NASIL OLACAK?



Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, dün yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nde, hiçbir adayın seçilme yeterliliğini kazanamadığını, daha önceden ilan edilen Seçim Takvimi'ne göre, 28 Mayıs 2023 Pazar günü ikinci tur seçimlerinin yapılmasına karar verildiğini bildirdi.



YSK tarafından yapılan açıklama sonrasında, seçimin ikinci turunda kullanılacak oy pusulası da belli oldu.



YSK BAŞKANI YENER AÇIKLADI



YSK Başkanı Ahmet Yener, oy pusulalarında sıralamanın değişmeyeceğini belirterek şunları söyledi; “Sıralamalarındaki adayın bir önceki adayın yarışa devam etmemesi halinde onun yerini alması şeklinde daha önce aldığımız bir kararımız bulunmaktadır. Recep Tayyip Erdoğan birinci sırada, Kemal Kılıçdaroğlu da ikinci sırada yer alacaktır” açıklamasında bulundu.