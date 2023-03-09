Seçimler ne zaman yapılacak? Gözler 10 Mart'ta (2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri)

Türkiye'nin gündeminde yer alan 2023 seçimleriyle ilgili tarih araştırmaları başladı. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı arasında yaşanacak olan seçimler öncesinde, oy kullanacak olan binlerce kişi açıklanan seçim tarini merak ediyor. Peki, 2023 seçimleri ne zaman yapılacak?



2023 SEÇİMLER NE ZAMAN?



Partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 seçim tarihine işaret etti. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o açıklaması;



"Bu millet vakit geliyor 14 Mayıs'ta gereğini yapacaktır. Asla bu tür kuru sıkı atanlara prim vermecektir. Onlar deprem bölgesine gidip sadece konuşacak poz verip dönecek. Şu anda biz can derdindeyiz onlar ise mal derdinde. Şimdilik not ediyoruz vakti gelince bu notları açıklayacağız. Adaylık kavgasından milletin dertleriyle dertlenemeyenlerin kendi sığ dünyalarıyla baş başa bırakıyoruz."



Buna göre; 2023 cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak.

"10 MART'TA SEÇİM KARARI ALACAĞIZ"



Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim gündemiyle ilgili şunları söylemişti;



"Gündem sapmasına yol açacak sürecin geride kalması ve seçim tartışmalarından çıkılması şarttır. Seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılması bize bu imkanı verecektir. Seçim sürecindeki gündemimizde deprem olacak. 10 Mart Cuma günü Anayasa'nın bize verdiği yetkiye dayanarak alacağımız seçim kararının ertesi gün Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla süreci başlatıyoruz."