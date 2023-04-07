SON DAKİKA HABERİ: DSP Cumhur İttifakı'nı destekleyecek

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Demokratik Sol Parti (DSP), 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekilliği seçimlerinde Cumhur İttifakı'nı destekleyecek.

AK Parti'nin bugün yaptığı ziyaretin ardından seçim ittifakı teklifi, DSP Başkanlık Kurulunda değerlendirildi.

Toplantının ardından AK Parti Genel Merkezine geçen DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, partisinin kararını açıkladı.

Aksakal, toplantıdan parti olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteklenmesi yönünde karar çıktığını söyledi.



DSP'nin seçimlere katılmayacağını belirten Aksakal, "AK Parti listelerinden parlamentoda yer alacağız." dedi.

"BERABER YOL YÜRÜYEBİLECEĞİMİZİ DÜŞÜNDÜK"

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal'ı ziyaret ederek seçimde iş birliğine davet etmişti.



Görüşme sonrası açıklama yapan Binali Yıldırım, "Bu seçimlerde beraber yol yürüyebileceğimizi düşündük ve bu teklifi Demokratik Sol Parti'ye, Sayın Genel Başkana illettik." dedi.



"İLK TURDA SONUÇLANMASINI İSTİYORUZ"



Seçimin ilk turda bitmesini istediklerini söyleyen Önder Aksakal ise "Bu değerli öneriye biz de TBMM'de yer alarak katkılarımızı sunmak istediğimizi paylaştık." ifadelerini kullandı.