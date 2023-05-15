TİP 4 milletvekili çıkardı

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde kesin olmayan sonuölara göre Emek ve Özgürlük İttifakı 66 milletvekili çıkarırken, bu ittiafık içinde yer alan Türkiye İşçi Partisi (TİP), 4 milletvekili elde etti.

Türkiye İşçi Partisi’nin (TİP) üç milletvekili, Sera Kadıgil, Erkan Baş ve Ahmet Şık yeniden milletvekili seçildi.

Antalya'da aday olan Barış Atay yeniden milletvekili seçilemezken, Gezi davasından tutuklu avukat Can Atalay’ın Hatay'dan seçilmesiyle, TİP Meclis’teki koltuk sayısını korudu.



TİP’in Muğla’dan aday gösterdiği oyuncu Mehmet Aslantuğ ile İzmir’den aday gösterdiği İrfan Değirmenci gece yarısı sonuçlarına göre TBMM’ye giremedi. Balıkesir'den aday olan oyuncu Serhat Özcan da vekil seçilemedi.