Türkiye seçim tarihinde bir ilk: Cumhurbaşkanı seçiminin 2. turu bugün

191 BİNDEN FAZLA SANDIK



5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanının belirleneceği seçim için ülke genelinde 191 binden fazla sandık kurulacak.



Seçmen, TC kimlik numarası olan nüfus cüzdanı, pasaport, evlendirme cüzdanı ve ehliyetle oy kullanılabilecek.



Oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 08.00 itibarıyla başlayıp 17.00'ye kadar sürecek.



Hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı seçmenler için seyyar sandıklar oluşturulacak. Bu seçmenler, seyyar sandıklarda oylarını kullanabilecek.



Ayrıca, görme engelliler bu seçimde de ilk kez 14 Mayıs seçimlerinde uygulandığı gibi kendileri için hazırlanan şablonla oy kullanabilecek.



YENİ SEÇMEN KAĞIDI YOK



2. tur için yeni seçmen kağıdı gönderilmeyecek. Seçmenler ilk turla aynı okul ve sandıkta oy verecek.



50 BİN YENİ SEÇMEN SANDIK BAŞINA GİDECEK



28 Mayıs'a kadar 18 yaşına girecek yaklaşık 50 bin yeni seçmen ilk defa sandık başına gidecek. Bu seçmenlere seçmen bilgi kağıdı gönderilecek.



Yurt dışında kullanılan ve Ankara ATO kongre merkezine getirilen oylar da saat 17.00 itibariyle sayılmaya başlanacak.