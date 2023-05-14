Ümraniye'de oy kullanımı sırasında tavandan sıva parçaları düştü: 2 yaralı

Ümraniye’de bir ortaokulda oy kullanımı sırasında sınıfın tavanından beton sıva parçaları düştü. Yaralanan 2 müşahit ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ümraniye'de oy kullanımı sırasında tavandan sıva parçaları düştü: 2 yaralı

Ümraniye Aşağı Dudullu Mahallesi’ndeki Prof.Dr. Sabri Orman Ortaokulu'nda meydana geldi. 3216 numaralı sandığın bulunduğu sınftaki oy verme işlemi sırasında tavandan beton sıva parçaları düştü. Olayda görevli 2 müşahit yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sınıfta çalışma yaparken, yaralanan 2 görevli ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hastaneye kaldırılmasının ardından sınıfta oy verme işlemi devam etti.

Ümraniye'de oy kullanımı sırasında tavandan sıva parçaları düştü: 2 yaralı - 1

"2 MÜŞAHİT BAŞINDAN YARALANMIŞ"

Oy kullanmak için geldiğini söyleyen Muhammet Bilgen "Sınıfın içinde birdenbire çökme olmuş. Görevli 2 müşahit başından yaralanmış. Ama durumları iyiymiş" diye konuştu. Huzur Mahallesi muhtarı Aziz Tıkır "Tavandaki sıvanın çökmesi nedeniyle 2 kişi hafif yaralanıyor. Ambulansla hastaneye kaldırıldı" dedi.

Ümraniye'de oy kullanımı sırasında tavandan sıva parçaları düştü: 2 yaralı - 2

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