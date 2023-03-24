Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı'nda (Fatih Erbakan adaylıktan çekildi)

İttifak yaparak seçime katılma kararı alan siyasi partilerin genel başkanlarının imzalarını içeren ittifak protokolünün YSK'ya teslim edilmesi için bugün son gündü.

PARTİ TEMSİLCİLERİNDEN AÇIKLAMA

Daha sonra, partilerin temsilcileri YSK Başkanlığı önünde açıklama yaptı.



''YENİDEN REFAH PARTİSİ OLARAK CUMHUR İTTİFAKI'NA KATILDIK"



Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bayram Sakartepe, "14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde vatanımızın ve milletimizin ali menfaatleri için Yeniden Refah Partisi olarak Cumhur İttifakı'na katıldık. Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.



BBP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yelis ise BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin Yeniden Refah Partisi ile temas kurarak ittifakın genişlemesine katkı sağladığını dile getirdi.



"AZİM VE KARARLILIKLA YOL ALMAYA DEVAM EDECEĞİZ"



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz da 4 partinin bir araya gelerek Cumhur İttifakı'nın yeni kurgusunu oluşturduğunu kaydetti.



Yavuz, Cumhur İttifakı adıyla yol almaya devam edeceklerini belirterek, şunları söyledi:



"Cumhur İttifakı'nı oluşturan siyasi partiler kendi hükmü şahsiyetlerini ve özgün siyasi kimliğini muhafaza ederek ittifaka katılmaktadırlar. Bu birliktelik koltuk ve makam pazarlıkları ve paylaşmaları üzerine değil, milli bekayı esas alan, ahlaki ve siyasi uzlaşma temelli bir birlikteliktir. Bu ittifak, Türkiye'ye yönelik iç ve dış kaynaklı hasmane girişimler karşısında milli bir duruşun resmidir. Cumhur İttifakı olarak milletimizle kenetlenmek suretiyle Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında Türkiye'yi her açıdan lider ülke haline getirmek ve yüz yılı, Türkiye yüzyılı yapmak azim ve kararlılığıyla yol almaya devam edeceğiz."



"DEPREMİN YARALARINI SARMAK HEDEFİMİZ"



MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ise "Cumhur İttifakı, Türkiye'nin maruz kaldığı saldırılara karşı yerli ve milli bir duruşun doğal sonucu olarak ortaya çıkmıştır." ifadelerini kullandı.



Yıldız, ittifak için 15 Temmuz darbe girişiminin dönüm noktası olduğunu söyledi.



Cumhur İttifakı'nın "haklının güvencesi" olduğunu dile getiren Yıldız, şunları kaydetti:



"Seçimlere girerken öncelikle depremin yaralarını sarmak yeniden imar ve ya sürecini tamamlamak bütün gayemizdir, hedefimizdir. İttifakımız, dünya barışının, adaletin, Türk İslam aleminin güvencesidir. Gücünü ve azmin kararlılığını aziz milletimizden almaktadır. Milletimizin sağduyusuna inanıyor, ferasetine güveniyoruz. Seçimlerde 61 milyon vatandaşımız oy kullanacaktır. Yine yurt dışında da 3 milyon 300 bin gurbetçimiz oy verecektir. Görüldüğü gibi seçimler demokrasinin görünen yüzüdür. Ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olsun."

HÜDA PAR'DAN DESTEK AÇIKLAMASI



Öte yandan Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu da düzenlediği basın toplantısında, 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı seçimi için daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a desteklerini bildirdiklerini hatırlattı.