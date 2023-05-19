YSK kesin seçim sonuçlarını açıkladı

Yüksek Seçim Kurulu, 14 Mayıs 2023 kesin seçim sonuçlarını açıkladı. 1. turda Erdoğan yüzde 49,52, Kılıçdaroğlu yüzde 44,88, Sinan Oğan yüzde 5,17 ve Muharrem İnce yüzde 0,43 oy aldı.

YSK kesin seçim sonuçlarını açıkladı
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14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçimlerin sonucu Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan YSK kararına göre, 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi'ne katılma oranı yüzde 87,04 oldu, 1 milyon 37 bin 104 oy geçersiz sayıldı.

YSK'nın kesin sonuçlarına göre Erdoğan geçerli oyların yüzde 49,52'sini, Kılıçdaroğlu yüzde 44,88'ini, Oğan yüzde 5,17'sini, İnce yüzde 0,43'ünü aldı.

Recep Tayyip Erdoğan 27 milyon 133 bin 849 oy - Yüzde 49,52

Kemal Kılıçdaroğlu 24 milyon 595 bin 178 oy - Yüzde 44,88

Sinan Oğan 2 milyon 831 bin 239 oy - Yüzde 5,17

Muharrem İnce 235 bin 783 oy - Yüzde 0,43

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YSK kesin seçim sonuçlarını açıkladı - 1

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