Yurtdışı seçim sonuçları 2023: Yurtdışı oylarında kim önde, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarının açıklanmaya başlamasıyla birlikte, yurtdışı seçim sonuçları sorgulanıyor. Yurtdışında açılan sandık oranı ve çıkan sonuçlar belli olmaya başladı. Tüm gelişmeler anlık ve canlı olarak ntv.com.tr adresinde takip edilebiliyor. Peki, yurtdışı oylarında kim önde, sonuçlar ne zaman açıklanacak?



Yurt dışı temsilciliklerindeki oy verme işlemi 9 Mayıs'ta sona erdi. Bulunduğu ülkede belirlenen sürede oy kullanamayanlar 14 Mayıs'a kadar gümrük kapılarında oy verdi. Bu seçmenler için gümrüklerde 4 bin 671 gümrük sandık kurulu kuruldu.



YURT DIŞI SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLANIYOR



2023 Cumhurbaşkanlığı yurtdışı seçim sonuçları açıklanmaya devam ediyor. Yurtdışı oylarında kim önde, sonuçlar ne zaman açıklanacak, Cumhur İttifakı mı Millet İttifakı mı önde gibi seçim gündemiyle ilgili tüm gelişmeler anlık ve canlı olarak NTV’den takip edilebilecek.



Yurtdışında sandıkların yüzde 15.29'u sayıldı. Oy oranları şöyle:



Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 55.57



Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 41.37



YURTDIŞI SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN



YURTDIŞI 2023 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARINI ANLIK VE CANLI NASIL TAKİP EDERİM?



14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı yurtdışı seçim sonuçları, canlı seçim haritası, 2023 seçimlerine ilişkin son dakika gelişmeleri, seçim adayları, ntv.com.tr sayfasından anlık olarak takip edilebilecek. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi için yurtdışı seçim sonuçlarında açılan sandık oranı nedir? Ne kadar oy kullanıldı? Geçerli oy, toplam seçmen ve katılım oranına daha fazla bilgiye NTV Haber’den ulaşabilirsiniz.



Öte yandan NTV sosyal medya hesaplarından YSK seçim sonuçları anlık ve dakika dakika paylaşılıyor.