Zafer Partisi kimi destekleyecek? Ümit Özdağ ile Kemal Kılıçdaroğlu görüştü

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medyadan yayınladığı mesajda, "Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile akşam saatlerinde bir araya gelerek, mutabakat metni üzerinde çalıştık. Yarın saat 11.00'de Zafer Partisi Genel Merkezi'nde düzenleyeceğimiz ortak basın toplantısında detayları Büyük Türk Milleti ile paylaşacağız." dedi.



Özdağ gün içinde basın toplantısı düzenlemiş ve Millet İttifakı ile görüşmelerin sürdüğünü belirterek sürecin şu ana kadar olumlu ilerlediğini söylemişti.