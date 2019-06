23 Haziran İstanbul Belediye Başkanlığı seçimine hazırlanan İstanbul halkı sandıktan çıkacak kararı bekliyor.



23 Haziran pazar günü gerçekleşecek olan seçime gidecek vatandaş sayısının 10 milyon 560 bin 963 olduğu bildirildi.



YAKLAŞIK 68 BİN KİŞİ OY KULLANAMAYACAK



23 Haziran İstanbul Belediye Başkanlığı seçimine günler kala İstanbul halkı pazar günü yaklaşık 10 milyon kişi oy kullanacak. Oy kullanamayacak kişiler ve sayısı ise,



Askerler: 33 bin 775 kişi

Hükümlüler: 8 bin 93 kişi

Kısıtlı seçmenler: 4 bin 633 kişi

Vatandaşlıktan çıkan: 359 kişi



Ve 21 bin 157 kişi hayatını kaybettiği için seçimde oy kullanmayacak.



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde 10 milyon 560 bin 963 kişi oy kullanacakken, seçmenlerin 5 milyon 348 bin 658'i kadın, 5 milyon 212 bin 305'i erkek.





SEÇİM SONUÇLARI NTV'DE



Yüksek Seçim Kurulu'nun 31 Mart seçimlerinin iptal kararını duyurmasının ardından tekrar başlayan seçim çalışmalarının ardından 23 Haziran Pazar günü İBB seçimi gerçekleşecek.



Türkiye ve özellikle İstanbul vatandaşı için heyecanlı bekleyiş deva ederken NTV seçim sonuçlarına hazır. 23 Haziran İstanbul seçim sonuçları an be an güncel verilerle NTV'de sizlerle olacak.

23 HAZİRAN İSTANBUL SEÇİMİ İÇİN OY KULLANMA REHBERİ