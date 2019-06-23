İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için oyunu kullandı.

Kendisini takip eden gazetecilere konuşan Akşener şunları söyledi:

"Şahitlğinizde oyumuzu kulllandık. İstanbul için hayırlı olsun. Keşke bu seçim yenilenmeseydi ama madem ki yenilendi vatandaşlık görevimizi yerine getirdik.

Sabahtan bu yana aldığımız bilgilere göre çok yüksek oranda bir katılım olacak. İstanbullu harekete geçti... Oyumu kullandım, hayırlı olsun. Seçim sonuçlarını, 31'inde çok 3 harfliler konuşulduğu için İstanbul il başkanklığında takip edeceğiz..."



