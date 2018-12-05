Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde 2 aylık bebeğin, aşı yapıldıktan sonra fenalaşarak hayatını kaybettiği iddia edildi.



İddiaya göre, Selçuklu Mahallesi'nde yaşayan Özkan çifti, 2 aylık bebekleri Emine Özkan'ı dün akşam saatlerinde aşı yapılması için Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.



Burada 2 bacağı ve sağ kolundan aşı yapılan Emine bebek, daha sonra ailesi tarafından evine götürüldü.



Gece saatlerinde rahatsızlanan bebek, yakınları tarafından götürüldüğü aynı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen bebeğin cenazesi, kent merkezindeki Yeni Aile Mezarlığında toprağa verildi.



Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.