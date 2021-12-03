Biden, Ukrayna konusunda Putin'in "daha ileri gitmesini zorlaştırmak" için çalıştıklarını açıkladı

ABD Başkanı Joe Biden, bugün yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Putin'in, Ukrayna konusunda korkulan eylemleri gerçekleştirmemesi mümkün olduğunca işleri zorlaştıracağını söyledi.

Haberler - Anadolu Ajansı 03.12.2021 - 19:42

Biden, Ukrayna konusunda Putin'in "daha ileri gitmesini zorlaştırmak" için çalıştıklarını açıkladı

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ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna ile arasında son dönemde artan gerilime ilişkin, Rusya Devlet Başkanı Putin'in daha ileri gitmesi ve yapmasından korkulan eylemleri gerçekleştirmemesi için atılacak adımları değerlendirdiğini söyledi.

Biden, bugün açıklanan istihdam verilerini değerlendirdiği basın toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Rusya'nın Ukrayna sınırına asker yığmasının ardından artan gerilime ilişkin bir soru üzerine Biden, Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın Avrupalı ve Ukraynalı ortaklarıyla yakın temasta olduğunu belirtti.

Biden, "Putin'in daha ileri gitmesi ve insanların yapmasından korktuğu şeyi yapmasını mümkün olduğunca zorlaştırmak için en kapsamlı ve anlamlı olduğuna inandığım adımları bir araya getiriyorum." ifadesini kullandı.

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